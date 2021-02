Do zdarzenia na stacji paliw Orlen w Rymaniu w województwie zachodniopomorskim doszło w nocy z 27 na 28 lutego. Z niewiadomych przyczyn 37-latka kierująca samochodem BMW cofnęła, po czym dodając gazu wjechała z całym impetem na teren sklepu stacji benzynowej. Następnie wycofała i zaczęła uciekać.

Na miejscu byli już wcześniej wezwani policjanci. Funkcjonariusze biegali za samochodem, oddali strzały w stronę w BMW, ale nie zdołali zatrzymać kobiety. Nagranie z interwencji policji pojawiło się w mediach społecznościowych (uwaga, wideo zawiera wulgaryzmy).

- Zostaw ten samochód. Prąd wyciągaj, ku**a, w opony strzelaj. Strzelaj w opony! [...] W instrybutor ku**a nie strzel. Podbiegnij do niej człowieku - słyszymy na nagraniu.

Rymań. Kobieta wjechała BMW w budynek stacji paliw. Nikt nie ucierpiał

37-latka odjechała ze stacji, ale po kilku kilometrach została ujęta i przewieziona na komisariat w Kołobrzegu. Jak przekazała rzeczniczka KWP w Szczecinie, nikt nie ucierpiał. - Będziemy ustalali - na podstawie zeznań świadków - co mogło doprowadzić do tak drastycznego zachowania - dodała.

Badanie na zawartość alkoholu w chwili zatrzymania wykazało u kobiety negatywny wynik. Została jej pobrana krew, aby sprawdzić, czy nie była pod wpływem innego środka odurzającego. - Wstępne relacje świadków wskazują na to, że zachowanie kobiety było mocno irracjonalne, była w stanie silnego wzburzenia, co może wskazywać na to, że zażywała jakieś środki, które mogły wpływać na jej kondycję psychiczną - powiedziała rzeczniczka.

RadioZET.pl/PAP