Sarenkom w lesie splotły się poroża. "Były wyczerpane, ciężko oddychały"

Do niecodziennego zdarzenia doszło w miejscowości Rymań (woj. zachodniopomorskie), gdzie dwóm sarnom splątały się poroża i zwierzęta nie mogły same się uwolnić. Na pomoc ruszyli wezwani na miejsce funkcjonariusze i dzięki współpracy z myśliwymi Koła Łowieckiego Foka zwierzęta cało i zdrowo wróciły do pobliskiego lasu.