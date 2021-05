Rząd ogłosi nowe zachęty skłaniające do szczepienia się przeciw Covid-19

Rząd i samorządy planują nową akcję, która ma zachęcić Polaków do szczepienia się przeciw Covid-19. Jak mówi Radiu ZET Michał Dworczyk, końcowe ustalenia, dotyczące tej akcji, zapadną w poniedziałek, a ogłoszenie szczegółów odbędzie się dzień później.

Samorządy niektórych miast, np. Warszawy, Krakowa czy Łodzi, jak już informowało Radio ZET, chcą zorganizować loterie, które mają zachęcać do szczepień przeciw Covid-19. Wzorem mogą tu być loterie organizowane w USA.

Rząd ogłosi nowe zachęty, skłaniające Polaków do szczepienia się przeciw Covid-19

Michał Dworczyk podkreśla w rozmowie z reporterem Radia ZET Jackiem Czarneckim, że "musimy szukać różnych, niestandardowych pomysłów, aby zachęcić Polaków do szczepień''. – W najbliższy wtorek przedstawimy cały katalog nowych działań, które będą miały właśnie charakter profrekwencyjny, a który będziemy realizować zarówno na poziomie rządu, jak i samorządu – podkreśla minister Dworczyk. W sprawie samego pomysłu z loteriami mówi jedynie, że uzgodnienia trwają.

Szef Kancelarii Premiera podkreśla w rozmowie z Radiem ZET, że ważną zachętą do szczepienia się może stać się certyfikat covidowy, który już nazywamy paszportem covidowym. Ma on obowiązywać w UE od 1 lipca. – Myślę, że wielu osobom, które planują wyjazdy zagraniczne np. na wakacje, certyfikat covidowy pomoże w szybkim załatwieniu wyjazdowych formalności, więc być może, dla części osób to będzie dodatkowy argument za tym, żeby jak najszybciej zaszczepić się – mówi Dworczyk.

Minister potwierdza, że certyfikat covidowy zawierał będzie nie tylko informację o szczepieniu, w tym o rodzaju szczepionki, ale w przypadku braku szczepienia będzie tam informacja o aktualnym negatywnym teście na covid lub o przebytej chorobie. – Dzięki temu nie będziemy musieli odbywać kwarantanny i będziemy mogli łatwiej i szybciej udowodnić, że jesteśmy bezpieczni dla innych – tłumaczy minister.

Certyfikat będzie miał formę elektroniczną lub papierową, a wszystkie zawarte w nim informacje służby graniczne będą mogły odczytać dzięki kodowi QR. Na razie certyfikaty te mają obowiązywać w 27 państwach UE oraz w Norwegii, Islandii i w Lichtensteinie. Prowadzone są też rozmowy o rozszerzeniu jego zasięgu na Szwajcarię, USA i Wielką Brytanię.

