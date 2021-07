Czwartą falę COVID-19 już widać na horyzoncie. Zdaniem ekspertów uderzy ona w Polskę jeszcze przed końcem wakacji. Adam Niedzielski mówił w programie "Graffiti" w Polsat News, że podobnie jak w innych krajach Europy, w Polsce nie spowoduje ona paraliżu szpitali. Podkreślił, że mają na to wpływ szczepienia. - Preparaty, o ile niedoskonale chronią przed samym zakażeniem, zapobiegają hospitalizacjom oraz ciężkim przebiegom COVID-19 - zaznaczył.

Szef MZ powiedział, że kolejna fala koronawirusa ma obejść się z naszym krajem łagodniej niż dotąd. - Najgorszy scenariusz to zachorowania w przedziale 10-15 tys. To, co obserwujemy w Europie, to że te zakażenia nie przekładają się w takim stopniu na hospitalizację — powiedział minister. - Przebieg i charakterystyka tej fali będą inne niż w przypadku poprzednich trzech. Pokazują to przykłady europejskie — stwierdził.

Kolejny lockdown jesienią? Minister zdrowia o szczegółach

Adam Niedzielski, pytany o możliwość wprowadzenia w Polsce lockdownu, wskazał przykład Wysp, gdzie tendencja jest odwrotna. - Popatrzmy, co dzieje się w Wielkiej Brytanii. Mamy tam poziom 30 tys. zakażeń dziennie, a mimo to premier Boris Johnson znosi restrykcje — mówił w "Graffiti".

Jak dodał, prawdopodobieństwo lockdownu w przypadku czwartej fali jest o wiele mniejsze niż w poprzednich falach. - Tym razem będziemy brali pod uwagę regionalne poziomy wyszczepień. Te, gdzie współczynniki będą najmniejsze, będą brane pod uwagę w pierwszej kolejności przy wprowadzaniu jakichkolwiek obostrzeń — odpowiedział minister.

Szef MZ poruszył także temat szczepień i ich odpłatności. W czwartek we Wrocławiu Niedzielski zapowiedział, że szczepienia przeciwko COVID-19 mogą przestać być bezpłatne. - Taka decyzja nie została podjęta. Jest również rozważana, ale zapewniam wszystkich, że do końca września można zaszczepić się bezpłatnie — zachęcał w Polsacie.

RadioZET.pl/Polsat News