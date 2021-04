Rząd w tę środę może znieść część obostrzeń. Chodzi m.in. o otwarcie wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych, salonów fryzjerskich i kosmetycznych. Do tego może zostać ogłoszony powrót do szkół dzieci z klas I-III – poinformowała nieoficjalnie Wirtualna Polska.

Obostrzenia, których zdjęcie minister zdrowia ma ogłosić na środowej konferencji, dotyczą m.in. sklepów budowlanych, salonów fryzjerskich i kosmetycznych. Do tego spodziewany jest powrót dzieci z klas I-III do szkół – póki co w trybie hybrydowym – poinformowała nieoficjalnie Wirtualna Polska.

O zniesieniu części obostrzeń minister Adam Niedzielski poinformuje na konferencji prasowej, która odbędzie się 21 kwietnia. Szef resortu najprawdopodobniej zwoła ją przed godziną 12. - Obostrzenia mają zostać złagodzone od 26 kwietnia, na dwa tygodnie - podaje Wirtualna Polska.

Zdejmowanie obostrzeń. Zadecyduje sytuacja po majówce

O zdejmowaniu kolejnych obostrzeń ma zadecydować liczba zakażeń po weekendzie majowym. Potwierdził to rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz. - Jeżeli pozwolimy sobie na zbyt poluzowaną majówkę, to możemy zapomnieć o powrocie do szkół czy o wakacjach dla nas wszystkich. To jest bardzo prosty, zero-jedynkowy wybór. Niestety w tym życiu epidemicznym jest coś za coś. Jeżeli coś chcemy mieć szybko, to musimy niestety zrezygnować z tego, co przed nami – mówił podczas wtorkowej konferencji prasowej.

Kolejne obostrzenia mogą zostać zdjęte, jeśli po weekendzie majowym nie dojdzie do wzrostu liczby zakażeń, a jednocześnie program szczepień będzie przebiegał bez zakłóceń. Wówczas, jak podaje WP, mają zostać otwarte galerie handlowe, hotele, restauracje i siłownie.

