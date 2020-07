Zagadkowe stworzenie w Tatrach. Internauci: Z daleka wyglądało jak wąż

Rzadkie zjawisko przyrodnicze pokazano na Facebooku Tatrzańskiego Parku Narodowego. Na nagraniu widać pełzającą masę larw. Niektórzy z internautów byli zafascynowani, inni - wręcz przeciwnie. TPN wyjaśnił, co widzimy na filmie - to pleń.

Pleń, inaczej robak hufcowy to wyjątkowo rzadkie zjawisko. Pełznąca masa składająca się z tysięcy malutkich larw nie jednak niczym nowym. Mimo to jej widok wciąż budzi zdumienie, a u niektórych obrzydzenie.

Nagranie Aleksandry Jędruch i Tomka Kosnowicza opublikował na Facebooku Tatrzański Park Narodowy. "Pewnie zastanawiacie się, co to za dziwne stworzenie? To pleń – pełzająca wspólnie grupa larw muchówek gatunku ziemiórka pleniówka. Zawsze fascynuje ludzi swoim widokiem" - czytamy.

Jak wynika z komentarzy internautów pod postem TPN, zjawisko zaskakuje, ale też budzi postrach.

Widziałem coś takiego w Gorcach. Z daleka wyglądało jak wąż, a tu taka niespodzianka. Prawie jak "Venom". Uciekałabym. Wygląda trochę przerażająco! Jak z innej planety.

Fascynujące zjawisko w Tatrach. Internautka: Uciekałabym

Pierwsze wzmianki o pleniu pochodzą z XVII wieku. Na Śląsku wierzono, że stworzenie to przynosi nieszczęście. Z kolei górale, nie zważając na uprzedzenia Ślązaków, zbierali i suszyli pleń, a następnie wykorzystywali do zabiegów magicznych. Rozsypywany w gospodarstwach i stodołach pleń miał zapewnić dobrobyt oraz dobre zbiory.

Z wierzeniami sprzed lat nie zgadzają się naukowcy. Ich zdaniem pleń nie ma w sobie nic magicznego. A rozprzestrzenianie się larw może być związane z brakiem pożywienia lub zbyt dużym nasłonecznieniem podłoża.

Pleń widywany jest bardzo rzadko. W Polsce od 1950 roku zaobserwowano około 90 przypadków. W ubiegłych latach podobne zjawisko sfilmowano w Bieszczadach w Nadleśnictwie Cisna i Baligród.

RadioZET.pl