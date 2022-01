Rządzący myślą nad ważną zmianą w restrykcjach covidowych. "Porównujemy"

Rząd poważnie rozważa zmiany w zasadach dotyczących kwarantanny. – Obecnie trwa dyskusja dotycząca skorygowania zasad. Nie ma jeszcze decyzji w tej sprawie, ale chodzi o skrócenie tego okresu – powiedział w poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller. – Skrócenie okresu kwarantanny i izolacji powoduje szybsze przywrócenie do pracy i nie wykluczamy, że w Polsce do tego samego dojdzie – mówił z kolei na briefingu rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Kwarantanna w związku z COVID-19, ale i czas izolacji po wykryciu koronawirusa mogą zostać w Polsce skrócone. Dowodzą tego wypowiedzi rzeczników rządu oraz resortu zdrowia.

Minister Piotr Müller powiedział 17 stycznia w Radiu Plus, że rząd rozważa istotne zmiany dotyczące zasad kwarantanny. Przyznał, że faktycznie jest dyskusja, by je skorygować, ale decyzja nie została jeszcze podjęta.

Będą zmiany w restrykcjach? "Nie wykluczamy"

- Porównujemy jak to wygląda w innych krajach - mówił dodając, że niektóre państwa już zdecydowały się na skrócenie kwarantanny. Dopytywany, czy chodzi o skrócenie tego okresu z 10 dni do 7, Müller odparł: "Nie wiem do ilu dni, ale na pewno (aby go, przyp.) skrócić".

W sprawie wypowiadał się również na briefingu prasowym rzecznik MZ. – Widzimy, że kolejne kraje UE decydują się na skrócenie z jednej strony czasu izolacji, z drugiej okresu kwarantanny. To podyktowane jest po pierwsze tym, że od zakażenia do objawów jest w tej chwili zdecydowanie krótszy czas, często jest to już w okolicach dwóch dni i sam okres zakażenia, okres objawowy choroby trwa krócej - zauważył Wojciech Andrusiewicz.

Skrócenie okresu kwarantanny cenną zmianą dla pracodawców

Zaznaczył, że w dobie piątej fali epidemii wszystkie państwa potrzebują na pokładzie medyków: pielęgniarek, ratowników medycznych czy lekarzy. – Więc skrócenie okresu kwarantanny i izolacji powoduje szybsze przywrócenie do pracy tych osób i nie wykluczamy, że w Polsce do tego samego dojdzie – stwierdził.

Kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej z powodu narażenia na zarażenie, np. po kontakcie z osobą chorą na koronawirusa. Co do zasady kwarantanna trwa w Polsce 10 dni. Jednak w niektórych przypadkach okres ten jest dłuższy, np. wobec osób przebywających na kwarantannie w związku z zachorowaniem współdomownika. W czasie kwarantanny nie można opuszczać domu, zakazane są więc np. spacery z psem, czy wyjście do sklepu. W przypadku niepokojących objawów choroby należy skontaktować się z lekarzem.

RadioZET.pl/PAP