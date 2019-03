Rzecznik Praw Dziecka pisze do RPO ws. deklaracji LGBT+. "Może naruszać konstytucję"

Rzecznik Praw Dziecka wezwał w czwartek Rzecznika Praw Obywatelskich do podjęcia czynności w sprawie naruszenia konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami w związku z zapowiadanym przez prezydenta Warszawy wprowadzeniem do szkół zajęć o tematyce LGBT+.