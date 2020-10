Zdjęcie, które po otrzymaniu od jednego z internautów opublikowała Wirtualna Polska, pochodzi prawdopodobnie z połowy lat 90. Widać na nim grupę uczniów jednej z łódzkich podstawówek, przebranych z okazji świętowania pierwszego dnia wiosny.

Na zdjęciu prezentują się jedynie chłopcy, część z nich w damskich przebraniach. Jeden z nich znacząco się jednak wyróżnia. To ten stojący po prawej stronie: ma na sobie mundur Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej (ORMO), paramilitarnej jednostki z czasów PRL, która w ścisłej współpracy z milicją i wojskiem była wykorzystywana m.in, do pacyfikowania demonstracji i protestów.

Jak twierdzi informator portalu, chłopcem w mundurze (dodatkowo trzymającym atrybut ORMO, czyli białą pałkę) jest nie kto inny, jak Mikołaj Pawlak - prawnik o poglądach konserwatywnych, a od 2018 roku Rzecznik Prawa Dziecka.

Rzecznik Praw Dziecka potwierdza i tłumaczy, skąd miał mundur ORMO

Dziennikarze Wirtualnej Polski postanowili zweryfikować informację, które otrzymali od czytelnika. Zapytali samego zainteresowanego, czyli Mikołaja Pawlaka, czy to faktycznie jego przedstawia ta fotografia. Rzecznik Praw Dziecka potwierdził, że to on był ubrany w mundur ORMO. Skomentował też zdjęcie w kilku zdaniach.

"Bardzo dziękuję za przesłanie zdjęcia z moich czasów szkolnych. Nie miałem go w swojej kolekcji, a zawsze to miło móc zobaczyć swoich kolegów i koleżanki ze szkoły podstawowej.” - napisał do redakcji WP. Przyznał również, że zdjęcie faktycznie wykonano podczas celebrowania pierwszego dnia wiosny, ale nie podał, o który konkretnie rok chodzi.

Pawlak w mailu do WP wyjaśnił także, skąd wszedł na tę okoliczność w posiadanie pełnego umundurowania paramilitarnej organizacji, jaką była ORMO. "Kilka lat wcześniej skończyły się rządy reżimu komunistycznego i można było wreszcie bezpiecznie śmiać się z symboliki PRL, organizować normalne imprezy i bawić się, używając do tego przebrań, najczęściej szykowanych domowym sposobem z jakichś starych ubrań kupionych na bazarze” - tłumaczył.

RadioZET.pl/wp.pl