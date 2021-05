System dyscyplinarny dla sędziów w Polsce jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej - ocenił Rzecznik Generalny unijnego Trybunału Sprawiedliwości (TSUE) w Luksemburgu. To kolejny etap sporu, jaki Komisja Europejska toczy z Polską od 2019 roku ws. karania sędziów.

Rzecznik Generalny TSUE przedstawił krytyczną opinię na temat systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce. Stanowisko dotyczy skargi Komisji Europejskiej, którą wniosła przeciwko Polsce w 2019 roku. Komisja stwierdziła, że system nie gwarantuje niezależności i bezstronności Izby Dyscyplinarnej, wobec czego narusza unijne prawo.

Rzecznik Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pozytywnie odniósł się do tych zarzutów. W opinii wskazał, że sędzia nie może być karany za wydane przez siebie wyroki ani za to, że zadał unijnemu trybunałowi pytanie, bo jest to sprzeczne z unijnym prawem i godzi w podwaliny Unii Europejskiej. Uznał też, że postępowania dyscyplinarne są w Polsce nadużywane. Zdaniem rzecznika TSUE, powinny być podejmowane tylko za poważne zaniedbania służbowe.

Komentarze. Opozycja zadowolona z opinii rzecznika TSUE

Do sprawy odniósł się europoseł Wiosny Łukasz Kohut. Polityk jest zdania, że opinia, wydawana przed wyrokiem, zapewne znajdzie odzwierciedlenie w końcowym orzeczeniu.

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz uważa, że opinia TSUE jest miażdżąca dla reformy sądownictwa forsowanej przez rząd PiS.

Opinię rzecznika generalnego TSUE skrytykował natomiast wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Stwierdził, że Unia Europejska nie może wpływać na sposób powoływania sędziów w krajach członkowskich.

Kaleta zarzucił też Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej podwójne standardy ponieważ, w ocenie Kalety, TSUE zezwolił na wyłanianie sędziów przez polityków w innych krajach.

Kiedy wyrok TSUE ws. polskich sądów?

Wyrok unijnego Trybunału w sprawie systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce jest spodziewany za kilka tygodni.

