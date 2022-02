Rzecznik rządu podał nowe dane o zakażeniach. "Koronawirus potrafi pokazać czarne oblicze"

Rzecznik rządu Piotr Müller podał najnowsze dane dotyczące zakażeń koronawirusem w Polsce. - Ostatniej doby stwierdzono 9600 nowych przypadków - powiedział na antenie Radia Plus.

Piąta fala koronawirusa, według statystyk podawanych przez resort zdrowia, zwalnia. W odpowiedzi na mniejszą liczbę zakażeń od poniedziałku do nauki stacjonarnej wrócili uczniowie klas V-VIII podstawówek i wszystkich szkół średnich. Ponadto w marcu jest szansa na ograniczenie obowiązujących restrykcji, co zapowiadał przed kilkoma dniami minister zdrowia Adam Niedzielski.

Rzecznik rządu Piotr Müller w poniedziałek rano na antenie Radia Plus przekazał najnowsze dane o zakażeniach. - Przed chwilą pytałem rzecznika Ministerstwa Zdrowia, 9600 osób, stwierdzanych zachorowań, więc ta liczba maleje - powiedział.

Koronawirus w Polsce. Raport 21 lutego

Jak dodał, jeśli tendencja spadkowa by się potwierdzała, to "faktycznie w marcu można byłoby mówić o pewnym luzowaniu obostrzeń" covidowych. - Jak daleko idących, to już trudno powiedzieć na ten moment - zaznaczył.

- Liczę na to, że faktycznie w marcu będzie można pokazywać dobre decyzje, aczkolwiek jestem zawsze ostrożny, bo tak jak wiemy, koronawirus już nie raz potrafił niestety pokazać swoje czarne oblicze - przyznał rzecznik rządu.

Dopytywany, czy zmiany mogłyby objąć sposób i częstotliwość raportowania o zakażeniach, rzecznik rządu odpowiedział, że ewentualnie możliwe jest wprowadzenie danych tygodniowych. Ma to już miejsce w niektórych krajach.

