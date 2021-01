W Polsce ukaże się "Mein Kampf". Będzie to druga na świecie naukowa edycja

Historyk pracował nad książką trzy lata. Jak informuje "Rz", publikacja miała być wydana pierwotnie przy współpracy z Instytutem Studiów Politycznych PAN. Jednak po protestach niektórych naukowców władze instytutu w 2016 r. odstąpiły od udziału w tym projekcie i zmieniono wydawcę.

Jak napisano w dzienniku, jednym z użytych w dyskusji argumentów przeciwko angażowaniu się w projekt PAN było stwierdzenie, że wydanie tej książki będzie świadczyło o faszyzacji życia w Polsce. "Przedstawiciele wydawnictwa Bellona zapewniają nas, że +Mein Kampf+ nie będzie reklamowana, a jej cena jest +zaporowa+ dla masowego odbiorcy" - czytamy w "Rz".

"Mein Kampf" Adolfa Hitlera z krytycznym komentarzem ukaże się w Polsce

Zdaniem prof. Króla, cytowanego w dzienniku, "Mein Kampf" Adolfa Hitlera jest źródłem historycznym, a przybliżenie współczesnemu czytelnikowi jej zawartości „pomoże rozpoznać niebezpieczne absurdy hitlerowskiego programu przebudowy świata, a także określić punkty oznaczające początek drogi, która doprowadziła narodowych socjalistów, a wraz z nimi całe Niemcy, do zbrodni i zagłady”.

Dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau dr Piotr Cywiński, cytowany przez dziennik, stwierdził, że nie zna tego wydania oraz zawartych w nim omówień, komentarzy ani całego aparatu naukowego. - Jeżeli zatem edycja krytyczna ma służyć celom naukowym, to osobiście jestem w stanie to zrozumieć. Jeśli natomiast wydawca, np. w celu zarobkowym, będzie prowadził aktywną kampanię promocyjną czy reklamową, której zasięg będzie z założenia szerszy, to może się to zderzyć z treścią art. 256 kodeksu karnego (propagowanie faszyzmu – red.) – dodaje dr Cywiński w wypowiedzi dla "Rz".

