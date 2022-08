Śnięte ryby w kolejnej rzece. Wojewoda zwołał sztab kryzysowy

Rzeczniczka przekazała, że w sprawie śniętych ryb na Nerze wojewoda jest w kontakcie z marszałkiem województwa łódzkiego Grzegorzem Schreiberem. - Na razie trwają badania. Monitorujemy i analizujemy sytuację. Znaczną liczbę śniętych ryb znaleziono na rzece Ner w trzech miejscach na granicy powiatów poddębickiego i łęczyckiego - podkreśliła w rozmowie z PAP rzeczniczka wojewody Dagmara Zalewska.

Wojewoda Tobiasz Bocheński zwołał sztab kryzysowy. Na konferencji prasowej przekazano, że chodzi o około 200 śniętych ryb. Kolejne są wyławiane, aby nie karmiły się nimi ptaki.

Śnięte ryby na rzece Ner w Łódzkiem

- Próbki wody zostały przekazane do badań. Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do śmierci ryb. Zalecamy ostrożność, ale bez paniki - mówi wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński.

Ner to rzeka przepływająca przez województwa łódzkie i wielkopolskie, stanowiąca prawy dopływ Warty.

