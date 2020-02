Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

W Rzeszowie, 20 lutego (w czwartek) uroczyście otwarto Centrum Symulacji Medycznej. Nowocześnie wyposażona placówka ma przede wszystkim służyć studentom medycyny, i na przykładzie symulacji uczyć przyszłych lekarzy np. metody odbierania porodów czy defibrylacji – informuje natemat.pl.

Ksiądz pobłogosławił fantoma porodowego. Zdjęcie obiegło sieć

Jednak uwagę przykuł nie sam fakt otwarcia centrum, lecz moment tradycyjnego pobłogosławienia budynku wodą święconą. Na wydarzeniu, oprócz dyrekcji placówki, i przedstawicieli środowiska lekarskiego, obecny był również ksiądz. Na jednej z fotografii relacjonujących wydarzenie widzimy, jak duchowny unosi w ręce kropidło i…kropi wodą święconą fantom porodowy, przygotowany w pozycji do rodzenia – czyli rodzaj robota, przeznaczonego do symulacji porodu.

Według natemat.pl, element wyposażenia tej rzeszowskiej placówki wyposażony jest w wiele „ludzkich funkcji” – to android o imieniu „Simona”, z zaprogramowaną możliwością m.in. płakania, śmiania się i wydawania okrzyków. Fantom – jak czytamy – podłączony jest również do aparatury, która służy do pomiaru parametrów życiowych. Ponadto w manekinie umieszczono sztuczną krew, aby symulacja miała bardziej realistyczny przebieg.

RadioZET.pl/natemat.pl