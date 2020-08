Kary więzienia od 8 do 15 lat – taki wyrok usłyszało w rzeszowskim sądzie pięciu mężczyzn oskarżonych o molestowanie i gwałcenie małoletniej dziewczynki. Oprawcy fundowali jej piekło przez kilka lat. Wyrok pozostaje nieprawomocny.

Sąd ogłosił wyrok po rocznym procesie. Z uwagi na imię poszkodowanej sprawa toczyła się w trybie niejawnym. Szczegóły, o których pisze PAP i tabloid „Fakt” są szokujące i oburzające.

We wtorek Sąd Okręgowy w Rzeszowie uznał pięciu mężczyzn winnymi molestowania, gwałcenia i utrwalania pornografii wobec małoletniej dziewczynki. Najsurowszą karę, 15 lat więzienia, dostał Mariusz N., przyrodni brat ofiary.

Pedofil z rodziny zachęcił kolegów. Gwałcili dziecko przez lata

Rzecznik Sądu Okręgowego w Rzeszowie sędzia Tomasz Mucha uznał go winnym „wielokrotnego zmuszania przemocą dziewczynki do obcowania płciowego, zarówno samemu jak i wspólnie z innymi, molestowania seksualnego, utrwalania treści pornograficznych z jej udziałem, znęcania się nad nią oraz grożenia jej, gdyby ujawniła gwałty”

Dziewczynkę gwałcił też Grzegorz D., który groził ofierze ujawnianiem pornografii dziecięcej z jej udziałem. Został skazany na 9 lat pozbawienia wolności. Pozostałą trójka oskarżonych, Franciszek D., Andrzej M. i Franciszek K. otrzymali po 8 lat więzienia, za gwałty i molestowanie dziewczynki. K. również utrwalał pornografię z udziałem ofiary.

Sędziowie orzekli, że cała piątka ma zapłacić dziewczynce łącznie 100 tys. zł zadośćuczynienia. Pedofile dostali też bezwzględny zakaz zbliżania się do ofiary. Skazani są mieszkańcami jednej z podrzeszowskich miejscowości, mają od 41 do 67 lat. Nie przyznali się przed prokuratorem do winy.

Dziewczynka obecnie ma 15 lat. W toku śledztwa nie ustalono dokładnie, jak długo trwało jej piekło. Przyjęto, że była wykorzystywana seksualnie przez 5 lat.

RadioZET.pl/PAP