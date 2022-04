18-letnia Natalia zginęła od ciosów nożem. "Motywem chorobliwa zazdrość"

Jak poinformował prok. Krzysztof Ciechanowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie, która sporządziła akt oskarżenia, 21-letniemu Norbertowi Z., mieszkańcowi Bielska-Białej, zarzucono dokonanie dziewięciu przestępstw.

Najpoważniejszym z nich jest zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem i w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie 18-letniej Natalii J. – dziewczyny Norberta.

Norbert Z. oskarżony o zabójstwo 18-letniej Natalii

Za ten czyn Kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 12 lat, albo karę 25 lat pozbawienia wolności lub karę dożywotniego więzienia.

- Do tragicznych wydarzeń doszło w dniu 20 maja 2021 roku w mieszkaniu przy ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie, gdzie niespełna 20-letni Norbert Z. pozbawił życia swoją dziewczynę 18-letnią Natalię J. poprzez kilkukrotne dźgnięcia nożem w klatkę piersiową. Zwłoki młodej kobiety zostały ujawnione w dniu 22 maja 2021 roku około godziny 12.30 przez właściciela mieszkania, które wynajmowała para. Z zeznań właściciela mieszkania wynika, że wynajmujący zalegali z opłatą za czynsz, w związku z czym pojawił się on w mieszkaniu. Norbert Z. stwierdził, że jego dziewczyna ma pieniądze na czynsz, lecz obecnie znajduje się w Galerii. Właściciel wraz Norbertem Z. udali się do Galerii, gdzie podejrzany przekazał klucze do mieszkania właścicielowi i niespodziewanie uciekł. Właściciel wrócił do mieszkania, gdzie w sypialni ujawnił zwłoki kobiety o czym powiadomił niezwłocznie służby - informował Krzysztof Ciechanowski, Rzecznik Prasowy prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.

- Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że zabójstwo pokrzywdzonej było uprzednio zaplanowane, a motywem działania oskarżonego była chorobliwa zazdrość – zaznaczył rzecznik prokuratury.

Norbert Z. odpowie też za znęcanie się nad Natalią J. psychiczne i fizyczne, a także za przywłaszczenie powierzonych mu rzeczy, oszustwa i wyłudzenia kredytów oraz za podszywanie się pod tożsamość innej osoby w celu uzyskania kredytu.

RadioZET.pl/ Agnieszka Pipała (PAP)/ Super Express