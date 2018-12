Tragedia na przejeździe kolejowym. Zginęli narzeczeni

Dwie osoby zginęły, a trzecia po reanimacji trafiła do szpitala po tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym w Rzeszowie. Jak ustalił ''Fakt'', ofiary wypadku to 27-latek i 19-latka, którzy byli zaręczeni.

Do wypadku doszło w środę po południu na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Rzeszowie na ul. Warszawskiej. Samochód zderzył się z pociągiem relacji Rzeszów - Stalowa Wola.

Samochodem podróżowały trzy osoby, z których jedna zginęła na miejscu, a druga zmarła w drodze do szpitala. Trzecia po reanimacji na miejscu wypadku trafiła do szpitala. Dziennikarze ''Faktu'' dotarli do znajomych 19-letniej Aleksandry i 27-letniego Józefa.

- On pracował, ona kończyła technikum logistyczne. Józio był bardzo odpowiedzialny, czuły i opiekuńczy. We wszystkim Olę wspierał. Oboje nosili takie same nazwiska. To była zwykła zbieżność. Śmialiśmy się, że po ślubie każdy zostanie przy swoim - mówiła znajoma Aleksandry. - Byli w sobie tacy zakochani i tacy szczęśliwi. Zaręczyli się, planowali wspólną przyszłość - dodała.

- Uderzenie było tak silne, że samochód został przepchnięty przez pociąg na odległość około 150 metrów – mówił tuż po wypadku mł. bryg. Marcin Betleja z podkarpackiej straży pożarnej. Strażacy, aby ewakuować poszkodowanych z wraku samochodu, musieli rozcinać karoserię.

Tragedia na przejeździe kolejowym w Rzeszowie:

