Zmarła trzecia ofiara zderzenia samochodu osobowego z szynobusem w Rzeszowie. To 19-letnia mieszkanka powiatu przemyskiego. Do tragicznego wypadku doszło 19 grudnia na niestrzeżonym przejeździe kolejowym.

Jak podała "Gazeta Wyborcza", 19-latka zmarła w ubiegły piątek w szpitalu, ale informację o jej śmierci śledczy potwierdzili dopiero po Bożym Narodzeniu.

Do tragicznego wypadku doszło 19 grudnia. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym Warszawska/Borowa, szynobus jadący z Rzeszowa do Stalowej Woli uderzył w osobowy volkswagen. W pojeździe znajdowały się trzy osoby.

Na miejscu zginął 27-letni kierowca i 19-letnia pasażerka - oboje byli z powiatu rzeszowskiego. Wypadek przeżyła 19-latka z powiatu przemyskiego, która była reanimowana i następnie przewieziona do szpitala.

Dopiero po tragedii policja zapowiedziała wniosek o postawienie rogatek w miejscu śmiertelnego potrącenia.

- Przejazd ten jest w bliskim sąsiedztwie ruchliwej drogi wlotowej do Rzeszowa. W przyszłości ma powstać kolej aglomeracyjna, ruch pociągów będzie więc jeszcze większy. Poza tym to już drugie zdarzenie na tym przejeździe w tym roku, w dodatku ze skutkiem śmiertelnym. Poprzednie miało miejsce 4 maja, wówczas doszło do zderzenia szynobusu z nissanem. Ranna w wypadku została pasażerka nissana - podkreślił Adam Szeląg, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie, cytowany przez "Wyborczą".

RadioZET.pl/Gazeta Wyborcza/PTD