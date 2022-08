Rzymkowski o zmianach w podręczniku do HiT-u. "Nie było nacisków MEiN"

Wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski we wtorek w rozmowie z PAP odpowiedział na pytanie, czy były naciski ze strony MEiN na wydawnictwo Biały Kruk w sprawie zmiany bądź usunięcia kontrowersyjnych treści z podręcznika prof. Wojciecha Roszkowskiego do przedmiotu historia i teraźniejszość.

- Nie, to jest wewnętrzna decyzja wydawnictwa. Obserwujemy różne podręczniki szkolne, które zmieniają szaty graficzne i nikt nie wnioskuje do ministerstwa o to, czy niebieski kolor okładki zmienić na zielony, czy wyciąć dany fragment. Jeśli pojawiają się nowe treści, jeśli w istotny sposób dochodzi do zmiany podręcznika, to wówczas należy przede wszystkim skonsultować się z ministerstwem, czy wymagana jest nowa zgoda – powiedział.

Podręcznik do HiT. Zostaną usunięte dwie strony

Rzymkowski zaznaczył, że wydawnictwo w zeszłym tygodniu poinformowało MEiN o usunięciu z podręcznika "bodajże dwóch stron".

- Jeśli chodzi o redukcję taką negatywną, to znaczy skrócenie, zmiana pewnych ilustracji, to nie wymaga już nowej procedury związanej z uzyskaniem zgody – poinformował Rzymkowski, odnosząc się do procedury wprowadzania zmian w podręczniku. Dodał, że w jego ocenie usunięcie uznanych za kontrowersyjne treści z liczącego ponad 500 stron podręcznika, to "nie jest wielka strata". Podkreślił przy tym, że MEiN nie jest ani autorem, ani wydawcą podręcznika.

Wiceminister MEiN na pytanie, czy sporny fragment uważa za kontrowersyjny, odpowiedział, że "kontrowersji nadał szef PO Donald Tusk, przypisując zupełnie inne znaczenie i sens niż literalna wykładnia tych słów czy zamysł samego autora".

W poniedziałek wydawnictwo Biały Kruk wydało oświadczenie, w którym informuje o usunięciu kontrowersyjnego fragmentu.

- Nie zgadzając się z (...) krytyką oraz niesłuszną interpretacją, ale jednocześnie biorąc pod uwagę dobro społeczne, wolę uspokojenia nastrojów i możliwość bezkonfliktowego korzystania z podręcznika, postanowiliśmy wspólnie z Autorem usunąć dyskusyjny fragment z podręcznika – czytamy w oświadczeniu.

Opozycja krytykuje podręcznik do HiT-u

Wcześniej negatywnie o tym fragmencie podręcznika wypowiedzieli się m.in. lider PO Donald Tusk i lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Z kolei zdaniem polityków Lewicy, podręcznik do historii i teraźniejszości prof. Wojciecha Roszkowskiego w ogóle nie powinien być dopuszczony do użytku, a fragment, który ma dotyczyć in vitro "bardzo trąci nazizmem i takim nazistowskim odczłowieczaniem ludzi i dzieci".

W poniedziałek prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak zaapelował do nauczycieli, by nie korzystali z tego podręcznika do HiT. Ocenił, że zawiera on "wiele dyskryminujących, nieprawdziwych czy wręcz haniebnych treści dotyczących m.in. in vitro". Odpowiedzialny za edukację w Białymstoku wiceprezydent tego miasta Rafał Rudnicki wystosował w poniedziałek do dyrektorów szkół pismo, w którym zarekomendował szkołom, aby prowadzić lekcje HiT bez podręcznika prof. Roszkowskiego.

"Lansowany obecnie »inkluzywny« model rodziny zakłada tworzenie dowolnych grup ludzi, czasem o tej samej płci, którzy będą przywodzić dzieci na świat w oderwaniu od naturalnego związku mężczyzny i kobiety, najchętniej w laboratorium. Coraz bardziej wyrafinowane metody odrywania seksu od miłości i płodności prowadzą do traktowania sfery seksu jako rozrywki, a sfery płodności jako produkcji ludzi, można powiedzieć hodowli. Skłania to do postawienia zasadniczego pytania, kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci? Państwo, które bierze pod swoje skrzydła tego rodzaju »produkcję«? Miłość rodzicielska była i pozostanie podstawą tożsamości każdego człowieka, a jej brak jest przyczyną wszystkich wynaturzeń natury ludzkiej" – brzmiał kontrowersyjny fragment podręcznika do HiT.

