Sąd odroczył rozprawę Justyny Wydrzyńskiej. Aktywistka pomogła kobiecie w aborcji

Sprawa Justyny Wydrzyńskiej została odroczona do 14 października. Aktywistka z Aborcyjnego Dream Teamu (ADT) jest oskarżona o to, że przekazała kobiecie tabletki, które pomagają w przerwaniu ciąży. - Nie zrobiłam nic złego, pomogłam kobiecie potrzebującej pomocy - powiedziała Wydrzyńska reporterowi Radia ZET.

Justyna Wydrzyńska to działaczka “Aborcyjnego Dream Teamu". Prokuratura postawiła jej zarzuty “pomocy w aborcji” i "posiadania leków bez zezwolenia w celu wprowadzenia ich do obrotu".

Aktywistka odpowiada przed sądem za to, że na przełomie lutego i marca 2020 roku przekazała pani Ani, która chciała przerwać ciążę, co najmniej 10 tabletek zawierających mizoprostol. Sprawę zgłosił partner kobiety, który wcześniej nie chciał się zgodzić, aby usunęła ciążę za granicą. Gdy pani Ania wróciła do domu z tabletkami, czekał na nią patrol policji.

Justyna Wydrzyńska oskarżona o "pomoc w aborcji"

Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga skierowała do sądu akt oskarżenia przeciw Wydrzyńskiej. Do postępowania jako strona społeczna włączyła się organizacja Ordo Iuris, która zrzesza prawników o skrajnie prawicowych poglądach.

“Na sali dziś prezes ultrakonserwatywnych fundamentalistów - ekstremistów - z Ordo Iuris. Jerzy Kwaśniewski kontra Justyna Wydrzyńska, kobieta, aktywistka, która pomogła innej kobiecie przerwać ciążę. Wara od kobiet!” - napisała na Twitterze Katarzyna Kotula z Lewicy.

Pierwsza rozprawa odbyła się w kwietniu. Aktywistka tłumaczyła przed sądem, że “siostrom trzeba pomagać”. Wyjaśniła też, że jej samej aborcja pomogła wyjść z przemocowej relacji. Kobieta, której Wydrzyńska dała tabletki, doświadczała przemocy domowej.

Druga rozprawa rozpoczęła się w czwartek przed południem, ale została odroczona. W sądzie nie stawił się mąż kobiety, który złożył zawiadomienie.

- Nie zrobiłam nic złego, pomogłam kobiecie potrzebującej pomocy - powiedziała w czwartek Wydrzyńska reporterowi Radia ZET Jackowi Czarneckiemu. Kolejna rozprawa odbędzie się 14 października.

Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20 października 2020 roku aborcja w Polsce jest niemal całkowicie zakazana. Obowiązujące w naszym kraju przepisy są jednymi z najbardziej restrykcyjnych w Europie.

RadioZET.pl