Samochód z 5 osobami wpadł do stawu. Wszyscy zginęli

Tragiczny wypadek w miejscowości Cibórz w powiecie świebodzińskim. Samochód, w którym znajdowało się pięć osób, wpadł do stawu. Służbom nie udało się uratować pasażerów.

Do zdarzenia doszło we wtorkowy poranek. Jak informuje lokalny portal newslubuski.pl, samochód osobowy marki Audi A4 z nieznanych przyczyn zjechał z drogi i wpadł do stawu. W pojeździe znajdowało się pięć osób.

Na miejscu wypadku lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Służby wyciągnęły samochód na brzeg. Trwała reanimacja pięciu poszkodowanych osób. Jedna z nich była zakleszczona w pojeździe.

Niestety, mimo ogromnych wysiłków nikogo nie udało się uratować. O 7.47 lekarz stwierdził zgony. mówi w rozmowie z ''Gazetą Lubuską'' st. kpt. Dariusz Szymura

Ofiary to dwie kobiety i trzech mężczyzn. Według nieoficjalnych informacji byli w wieku około 20 lat.

