Samogłów - trująca i egzotyczna ryba została odnaleziona w Morzu Bałtyckim. To pierwszy taki przypadek od 2014 roku.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Samogłów został złapany przez statek rybacki SZT-1 w poniedziałek, 4 listopada, podczas ukierunkowanych połowów na ryby łososiowate na Morzu Bałtyckim. To najcięższa ryba kostnoszkieletowa - dorasta do 3 metrów długości. Masa ciała samogłowa może dochodzić do 2 ton.

Egzotyczna ryba złowiona w Bałtyku mierzyła zaledwie kilkadziesiąt centymetrów.

Samogłów zamieszkuje morza i oceany strefy ciepłej i umiarkowanej. Pojawia się w Morzu Północnym, a czasami również w Bałtyku.

Samogłów. Egzotyczna ryba w Morzu Bałtyckim jest trująca

Bartłomiej Arciszewski ze Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry w Helu w rozmowie z Polsat News ujawnił, że samogłów mógł przynieść do Morza Bałtyckiego nowe pasożyty i choroby. Egzotyczna ryba nie nadaje się do jedzenia. Jej wnętrzności są mogą zawierać neurotoksyny i są trujące.

RadioZET.pl/Polsat News/Facebook