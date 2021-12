33-latka trafiła do szpitala z powodu COVID-19. Matka piątki dzieci zmarła po porodzie

Historię 33-latki przytoczył serwis "Echo Dnia". Mieszkanka Piekar zachorowała pod koniec listopada. - Malwina miała kaszel, można powiedzieć, że przez tydzień ją dusiło, dlatego 27 listopada wezwaliśmy karetkę. Szybki test potwierdził u niej zakażenie koronawirusem i chociaż okazało się, że ma bardzo dobrą saturację, to ostatecznie podjęto decyzję o zabraniu jej do szpitala w Sandomierzu - opowiada pan Jan, mąż zmarłej.

Ciężarna zachorowała na COVID-19. "Jak jej płuca mogły z dnia na dzień zniknąć?"

Według mężczyzny nic nie wskazywało na ciężki przebieg choroby, mimo to kilka godzin po przyjęciu kobiety do lecznicy zrobiono jej cesarskie cięcie. - Po operacji żona zadzwoniła do nas i powiedziała, że córeczka jest już na świecie. Była oczywiście osłabiona, ale cieszyła się, że Hania jest zdrowa - kontynuuje. Wdowiec ma żal do placówki, że nikt do niego zadzwonił, aby poinformować go o cesarskim cięciu. Nikt miał także nie zawiadomić go o tym, że stan pani Malwiny się pogorszył i musi trafić na oddział intensywnej terapii.

Pan Jan zaznacza, że ostatni raz rozmawiał z żoną 30 listopada. - Absolutnie nie zauważyłem, żeby nie mogła oddychać. Dowiedziałem się od niej wtedy, że musi iść na jakiś zabieg i zadzwoni, jak się wybudzi. Niestety, to była nasza ostatnia rozmowa - dodaje zrozpaczony.

Od tamtej pory stan kobiety zaczął się gwałtownie pogarszać. W czwartek pan Jan usłyszał od lekarzy, że Malwina nie ma już 90 procent płuc. - Nie mogłem zrozumieć, jak jej stan mógł aż tak się pogorszyć, jak jej płuca mogły z dnia na dzień zniknąć - relacjonuje. 15 grudnia otrzymał druzgocącą wiadomość. - Dostałem telefon z informacją, że żony nie dało się uratować. Byliśmy wtedy wszyscy w domu, nie musiałem nic mówić dzieciom, bo wszystko słyszały - opowiada wdowiec. 33-latka osierociła piątkę dzieci: nowo narodzoną Hanię, 3-letnią Marysię, 7-letniego Antosia, 11-letniego Janka i 14-letniego Macieja.

Nie byli zaszczepieni

Mężczyzna przyznaje, że ani jego żona, ani on nie byli zaszczepieni, ponieważ bali się powikłań. - To, co się dzieje w tym kraju, jest nie do pojęcia. Teraz wszystko zrzucane jest na COVID. Nagle wszystkie inne choroby zniknęły - ocenia. Zatrudnił prawnika i chce wyjaśnić, jak doszło do zgonu. - Ja jestem przekonany, że przyczyną śmierci mojej żony nie był wirus, tylko powikłania po cesarskim cięciu i wylew, którego doznała do jamy brzusznej - podkreśla. Mieszkaniec Piekar dopiero po kilku dniach po zabiegu dowiedział się, że żonie w bardzo krótkim czasie trzeba było zrobić transfuzję krwi. Wszedł także w posiadanie dokumentu, z którego wynika, że po cesarskim cięciu "doszło do powikłań spowodowanych krwawieniem do jamy brzusznej".

- Nie mamy żadnych wątpliwości, że wydarzyła się wielka tragedia dla tej rodziny, ale i nam z tym faktem żyje się bardzo ciężko - mówi dyrektor Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu Marek Kos w rozmowie z "Echem Dnia". Zaznacza, że osobiście zgłosił do Prokuratury w Sandomierzu informację, że w szpitalu doszło do zgonu pacjentki będącej w trakcie połogu. - Badanie wykonane przy przyjęciu pacjentki do szpitala jednoznacznie wykazało, że była zakażona koronawirusem - podkreśla.

Kos zaznacza, że "z całą pewnością to właśnie COVID -19 był dominującą przyczyną śmierci kobiety, o zmianach w płucach ma świadczyć chociażby wynik tomografii komputerowej". Ostateczne przyczyny śmierci 33-latki ustali śledztwo.

RadioZET.pl/"Echo Dnia"