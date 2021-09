Sanepid, czyli Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny poinformował w środę, że na podstawie badań jakości wody z wodociągu zbiorowego przekroczony został parametr mikrobiologiczny. Zakaz spożywania wody obowiązuje w miejscowościach: Opole Lubelskie, Niezdów, Wola Rudzka, Grabówka, Jankowa, Zajączków, Wandalin, Ludwików, Białowoda.

"Woda nie nadaje się do spożycia, wodę z kranu można jedynie używać do spłukiwania toalet" – poinformował w komunikacie sanepid. Trwa organizacja beczkowozów. Jak przekazał PAP prezes Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp.z o.o. Henryk Piłat, mieszkańcy otrzymają informację, gdzie będą znajdować się beczkowozy.

Skażona woda w Opolu Lubelskim. Mieszkańcom pomagają beczkowozy

- To jest ogrom obszaru, stąd też nasze działania idą w tym kierunku, żeby stacjonarne miejsca były zaopatrzone w wodę. Ustawimy dwa stałe punkty w Opolu Lubelskim na ul. Kraszewskiego i na Fabrycznej na parkingu przy boisku. Będziemy też jeździć z wodą po ulicach Opola i po miejscowościach przyległych informując na bieżąco sołtysów, w jakich godzinach będzie beczkowóz – powiedział Piłat.

Jak podkreślił, na tę sytuację złożyło się kilka czynników. - Raz, że stare wodociągi, po drugie studnie, które mają nasi odbiorcy łączą się w jeden obwód z wodociągami i w przypadku spadku ciśnienia - a nie ma zaworów zwrotnych - wodę tłoczą do nas. Trzecim powodem są długotrwałe opady, poziom wód gruntowych wzrósł i mogło dojść do skażenia – wyjaśnił.

Ponowne badanie wody przez sanepid odbędzie się w piątek. - Postaramy się, żeby jak najszybciej to badanie się odbyło, dobrze by było, żeby na weekend woda wróciła do kranów naszych odbiorców – dodał Piłat. Decyzja sanepidu obowiązuje do odwołania.

RadioZET.pl/PAP - Agnieszka Gorczyca