Ryszard Terlecki w jednym z ostatnich felietonów na łamach "Głosu - Tygodnika Nowohuckiego" zasugerował, że tworzy się na polskiej scenie politycznej nowa partia. Zdaniem wicemarszałka Sejmu formacja ma powstać w wyniku rozłamu w PO, a "konstruktorem politycznego przełomu ma zostać Grzegorz Schetyna", były szef Platformy.

Rozłam w PO i nowa partia? Terlecki: twórcą ma być Schetyna

Terlecki - posiłkując się rzekomymi "pogłoskami", które słyszał "w kuluarach" - stwierdził, że w projekt mają być zaangażowani nie tylko politycy PO, ale także osoby z Lewicy, Polski 2050 Szymona Hołowni, a nawet PSL. Wszyscy mają ponoć irytować się postawą Donalda Tuska i jego "imperialnym planem podporządkowania sobie całej opozycji".

Co na to sami zainteresowani? W rozmowie z Radiem ZET politycy opozycji twierdzą, że bardziej prawdopodobne jest to, iż Terlecki, słysząc jakiejś pogłoski na temat niezadowolonych kilku polityków z PO, chciał zasiać w Platformie "ziarno niepokoju". Sam Schetyna dementuje te doniesienia, mówiąc, że "to nieprawda".

Uważają też, że takie "wrzutki" są bardzo na rękę partii rządzącej, która nieustannie musi bronić się przed zarzutami o spowodowanie inflacji, drożyznę i złą politykę ekonomiczną oraz gasić cyklicznie wybuchające kryzysy wewnątrz koalicji.

Schetyna zaprzecza, ale spotyka się z samorządowcami

Jednak nie znaczy to, że opowieści Terleckiego są kompletnie pozbawione podstaw. Bo mimo zaprzeczeń Schetyny, to w Platformie (i nie tylko) mówi się o tym, że spotyka się on z samorządowcami, np. na Dolnym Śląsku czy Opolszczyźnie, a niektórzy politycy PO przebąkują coś o nowym projekcie politycznym, który ma ujrzeć światło dzienne już we wrześniu.

Kierownictwo PO bagatelizuje jednak także i te pogłoski. Według polityków z otoczenia Donalda Tuska taka inicjatywa nie ma szans powodzenia, a Schetyna jest zbyt wytrawnym politykiem, by w czasie, gdy mowa o konieczności zjednoczenia opozycji w celu pokonania PiS w wyborach, zacząć dzielić swoją własną partię. Sam Tusk, w czasie wizyty w Świdnicy, wypowiedzi marszałka Terleckiego nazwał absurdalnymi.

RadioZET.pl/Radio ZET - Jacek Czarnecki/Polska Times