Schetyna w Radiu ZET o „jedynkach” na listach do PE

– Chciałbym walczyć o parytet na listach, jeżeli by się udało Koalicji Europejskiej, żeby zafunkcjonował, po raz pierwszy w historii polskiej demokracji ze 130 miejsc 65 zajęły kobiety. To by było coś wielkiego – mówi w Radiu ZET lider PO Grzegorz Schetyna. Jak dodaje, jest za tym, aby „jedynki” na listach Koalicji Europejskiej miało jak najwięcej kobiet. „Walczymy o cztery” – zapewnia w rozmowie z Beatą Lubecką.