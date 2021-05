"Nie" dla liberalizacji aborcji i powrotu do "kompromisu". Sejm odrzuca projekty

Sejm odrzucił we wtorek wniosek Lewicy o włączenie do porządku obrad projektów dopuszczających przerywanie ciąży do 12. tygodnia oraz depenalizujących taki zabieg. Nie będzie także procedowany projekt Koalicji Polskiej ws. przywrócenia tzw. kompromisu aborcyjnego.

Najpierw posłowie w głosowaniu odrzucili wniosek o włączenie do porządku obrad projektu Lewicy nowelizacji Kodeksu karnego. Chodzi o projekt tzw. ustawy ratunkowej depenalizującej pomoc przy aborcji przygotowany po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z października ub. roku. Za włączeniem tego projektu do porządku obrad było 183 posłów, przeciw 249, od głosu wstrzymało się 16 osób.

Sejm ws. aborcji. Projekty Lewicy i PSL odrzucone

Większości nie uzyskał również wniosek Lewicy o uzupełnienie porządku dziennego o pierwsze czytanie jej projektu ustawy o bezpiecznym przerywaniu ciąży oraz o edukacji o zdrowiu i seksualności. (za było 177 posłów, przeciw 252, wstrzymało się od głosu 20).

Posłanka Lewicy Anna-Maria Żukowska mówiła w środę rano w Sejmie, że ten projekt dotyczy pełni praw kobiet, nie tylko prawa do przerywania ciąży. "Oczywiście ten przepis znalazł się w tym projekcie - prawo do przerywania ciąży do 12. tygodnia jej trwania, jeżeli taką decyzję podejmie kobieta, ale także badania prenatalne, przywrócenie refundacji in vitro z budżetu państwa, rzetelna edukacja seksualna w szkołach" - wymieniała.

"I kolejny raz prawica pokazuje, w jakim poważaniu ma prawa kobiet. Wszystkie projekty ustaw dotyczące aborcji zgłoszone przez nas i Lewicę zostały wystrzelone w kosmos. Kobiety nadal będą zmuszane do rodzenia ciężko upośledzonych dzieci, które umrą w męczarniach na ich rękach" - skomentowała na Twitterze partia Razem, wchodząc w skład lewicowej koalicji.

"Sejm głosami PiS odrzucił projekty Lewicy, liberalizujące aborcję. PiS skazał kobiety na represyjne prawo, traktując je jak inkubatory bez prawa głosu i możliwości decydowania o sobie. Odmowa dyskusji na ten temat to hańba dla Sejmu!" - napisała z kolei posłanka Lewicy Wanda Nowicka.

Większość posłów nie zgodziła się również na rozpoczęcie prac nad projektem Koalicji Polskiej ws. przywrócenia tzw. kompromisu aborcyjnego. Za wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad o ten punkt było 193 posłów, przeciw - 246, od głosu wstrzymało się 10 osób.

Aborcja w Polsce. Jak wygląda prawo w świetle decyzji TK?

27 stycznia wszedł w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws. niekonstytucyjności przesłanki embriopatologicznej dopuszczającej aborcję. Wyrok ogłoszono wcześniej 22 października 2020 roku. Decyzja TK wywołała liczne masowe protesty, w mniejszych i większych miastach w całej Polsce. Największa - ponad 100-tysięczna - manifestacja pod auspicjami Strajku Kobiet odbyła się 31 października w Warszawie.

Wcześniej obowiązująca od 1993 r. Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, określana tzw. kompromisem aborcyjnym, zezwalała na dokonanie aborcji w trzech przypadkach: w sytuacji, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (gwałt, kazirodztwo) oraz w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Obecnie aborcja jest możliwa wyłącznie w przypadku dwóch pierwszych przesłanek.

RadioZET.pl/PAP/Twitter