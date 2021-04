Sejm zbierze się we wtorek 4 maja na dodatkowym posiedzeniu, by zająć się projektem ustawy o ratyfikacji unijnej decyzji dotyczącej Funduszu Odbudowy - poinformował wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski.

We wtorek rząd przyjął projekt ustawy ws. ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE; w środę projekt trafił do Sejmu i został opublikowany na stronach internetowych izby. Według informacji na stronie sejmowej, w czwartek został on skierowany do pierwszego czytania w sejmowych komisjach: Finansów Publicznych oraz Spraw Zagranicznych.

Ratyfikacja przez kraje członkowskie decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE jest konieczna do uruchomienia wypłat z unijnego Funduszu Odbudowy. Podstawą do sięgnięcia po środki z Funduszu Odbudowy będzie Krajowy Plan Odbudowy.

