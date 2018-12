Ostra debata ws. cen prądu. Morawiecki zaatakował PO: Jak macie teraz czelność stać wobec Polaków [NA ŻYWO]

W piątek, po godzinie 11 rozpoczęło się jednodniowe posiedzenie Sejmu. Jedynym punktem obrad jest rządowy projekt ustawy obniżającej akcyzę na energię elektryczną, zmieniającej stawki opłaty przejściowej i zezwalającej na sprzedaż niewykorzystanych uprawnień do emisji CO2. Według rządu ma to zapobiec podwyżkom rachunków za prąd. W ostatniej chwili premier Mateusz Morawiecki wniósł do Sejmu autopoprawkę ustawy, co wywołało ogromne zamieszanie.

Szef rządu podkreślił, że przygotowane przez Radę Ministrów rozwiązanie będzie dobre dla polskich rodzin, dla Polaków. „My pokazujemy jednocześnie determinację do walki o niskie ceny energii w okolicznościach niesprzyjających” – oświadczył Morawiecki.

Dodał, że w czasach rządów PO-PSL ceny energii dla gospodarstw domowych wzrosły w ciągu czterech lat (2008-2012) o 50 proc. „Jak macie teraz czelność stać wobec Polaków i nie tłumaczyć się z tego, co wy zrobiliście wtedy? Jak mogliście doprowadzić do takiego stanu, do takich podwyżek między rokiem 2008 a 2012?” – pytał premier, zwracając się do posłów opozycji.

– Już dzisiaj mamy w UE jedne z najniższych cen dla gospodarstw domowych. Utrzymujemy je na tym poziomie. Nie doprowadzimy do wzrostu cen energii [...] Te rozwiązania będą też dobre dla samorządów – zapewnił w Sejmie premier.

Głosowanie nad cenami prądu

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw akcyza ma od 1 stycznia 2019 r. spaść z 20 do 5 zł na MWh. Opłata przejściowa, którą w różnej wysokości różne grupy odbiorców płacą co miesiąc, ma spaść średnio 10-krotnie. Projekt zakłada też sprzedaż przez rząd do końca 2019 r. 55,8 mln uprawnień do emisji CO2 przeznaczonych dla instalacji, której proces inwestycyjny został faktycznie rozpoczęty do końca 2008 r., ale nie zostały przez te instalacje wykorzystane.

Liczący dwie strony projekt wpłynął do Sejmu w poprzedni piątek. Wówczas zwołano też dodatkowe posiedzenia Sejmu i Senatu na 28 grudnia. Wcześniej tego dnia obniżenie akcyzy z 20 zł na 5 zł oraz 95-procentowej redukcji opłaty przejściowej zapowiedzieli premier Mateusz Morawiecki i minister energii Krzysztof Tchórzewski.

W czwartek wieczorem wpłynęła do Sejmu niemal 12-stronicowa autopoprawka do projektu nowelizacji, która zakłada m.in., że przy utrzymaniu stawek i cen z roku 2018 nastąpią rekompensaty dla firm obrotu energią elektryczną. Na ten cel przeznaczono 4 mld zł. W uzasadnieniu do autopoprawki czytamy również m.in. o zasileniu kwotą 1 mld zł „krajowego systemu zielonych inwestycji”.

W uzasadnieniu projektu nowelizacji ustawy napisano, że potrzeba jej uchwalenia „jest związana z występującymi w 2018 r. dynamicznymi wzrostami cen energii elektrycznej na rynku hurtowym”. Wzrosty te – jak podkreślono – są silnie związane z prowadzoną w Unii Europejskiej polityką klimatyczną. Zaznaczono też, że projektowane obniżenie stawki akcyzy oraz opłaty przejściowej zapewni, „nawet przy spodziewanej podwyżce opłat wprowadzonych przez przedsiębiorstwa energetyczne utrzymanie łącznych kosztów odbiorców, w szczególności odbiorców w gospodarstwie domowym, na poziomie zbliżonym do roku 2018”.

Posiedzenie Sejmu ma potrwać do godz. 14. O godzinie 17 ustawą ma zająć się Senat.

