Podczas pytań poselskich do rządowego projektu ustawy głos zabrała Agnieszka Pomaska z Platformy Obywatelskiej.

Swoje wystąpienie rozpoczęła od wymienienia nazwisk osób związanych z politykami PiS, które w ostatnich miesiącach znalazły pracę w państwowej spółce energetycznej Energa.

– Syn posła Smolińskiego (Maciej Smoliński, syn wiceministra infrastruktury, jest kierownikiem Biura Majątku Sieciowego Energa-Operator – przyp. red.), córka posła Cymańskiego (Marta Cymańska, córka posła Tadeusza Cymańskiego, jest głównym specjalistą ds. relacji z klientem w Energa Obrót Gdańsk – przyp. red.), brat redaktora Rachonia z TVP Info (Nikodem Rachoń jest szefem CSR w Grupie Energa – przyp. red.), radni PiS, między innymi Kacper Płażyński (kandydat PiS na prezydenta Gdańska został 1 czerwca 2017 roku kierownikiem w pionie do spraw korporacyjnych Energa SA – przyp. red.), współpracownicy pana posła Horały: Bełbot i Felmet, jego asystenci (Michał Bełbot jest prezesem Energa Oświetlenie, a Patryk Felmet dyrektorem ds. rozwoju w Porcie Gdańsk – przyp. red.) – podkreśliła Pomaska.

Po chwili dodała: „Nie wystarczy 30 sekund, nie wystarczyłoby godziny. Dzisiaj cała sala widziała, jak prezes Kaczyński z kopertą wołał do ciemnego saloniku pana premiera Morawieckiego. Czy w tej kopercie kolejna lista nazwisk...”

Podczas próby zadania pytania o zawartość koperty wicemarszałek Sejmu wyłączył mikrofon posłance opozycji.

Posłowie o cenach prądu

W piątek po godz. 11 posłowie przystąpili do pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt ten przyjął w ubiegłym tygodniu rząd. W czwartek do tego projektu wniesiono autopoprawkę.

Po debacie nad projektem Sejm zdecydował o skierowaniu go do dalszych prac na posiedzenie połączonych komisji: finansów publicznych oraz do spraw energii i skarbu państwa. Komisje zajęły się projektem tuż po zakończeniu pierwszego czytania.

Marszałek Sejmu ogłosił przerwę w obradach do godz. 15:30.

