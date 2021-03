Kontrowersyjne przejście posłanki Moniki Pawłowskiej z Lewicy do Porozumienia skomentował we wtorek szef klubu PiS w Sejmie, Ryszard Terlecki. "To kłopotliwi transfer; trochę się dziwię liderom Porozumienia, że się na to zdecydowali" – powiedział w Programie Trzecim Polskiego Radia wicemarszałek Sejmu. Dodał, że Wielki Post służy przemyśleniom i naprawie "błędów i głupstw", za jakie uważa jeszcze niedawne inicjatywy posłanki.

Przejście Moniki Pawłowskiej z Lewicy do Porozumienia Jarosława Gowina to jeden z głośniejszych i bardziej kontrowersyjnych transferów politycznych ostatnich lat. Posłanka zasili koalicjanta PiS, co nie spotkało się z entuzjazmem rządzących, głównie z uwagi na jej wcześniejsze deklaracje światopoglądowe.

Wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki odniósł się do tego tematu w rozmowie w radiowej Trójce. "To jest troszkę kłopotliwy transfer, bo ta pani występowała bardzo intensywnie w czasie protestów (po wyroku TK ws. aborcji - PAP), w czasie strajku kobiet. Trochę się dziwię liderom Porozumienia, że się na to zdecydowali. Jak słyszę, nie jest to przejście do ZP, do klubu parlamentarnego, tylko jakby dołączenie w jakimś sensie do grupy Porozumienia" - powiedział Terlecki w Programie Trzecim Polskiego Radia.

Terlecki o przejściu Pawłowskiej do Porozumienia: Dziwię się

Przypomnijmy, Pawłowski zadeklarowała, że zasila jedynie partię Jarosława Gowina, a nie klub PiS w Sejmie. Pozostanie w nim posłanką niezrzeszoną. Terlecki brutalnie rozprawia się z jej wcześniejszymi inicjatywami lewicowymi.

"Z jednej strony, każdy ma prawo naprawić swoje błędy i głupstwa, które popełnia w życiu, Wielki Post jest dobrym momentem, żeby dokonać takiego podsumowania swoich poglądów i swoich działań. Z drugiej strony - musimy też jakoś wymagać wtedy bardzo stanowczego odcięcia się od tego, co się robiło, czy wygadywało wcześniej" - powiedział.

Jednocześnie jest zdziwiony kierunkiem działań, jakie prowadzi koalicjant PiS. "To pewien taki chaos działań od przeszło pół roku. Mam nadzieję, że jednak posłowie tworzący tę grupę Porozumienia zrozumieją, że interes Zjednoczonej Prawicy i rządu ZP jest ważniejszy niż indywidualne ambicje ich przywódcy" – powiedział o działaniach Gowina.

Jarosław Gowin powitał Pawłowską w swoim ugrupowaniu podkreślając we wpisie na Twitterze, że "to przemyślana decyzja, poprzedzona wieloma rozmowami". "Cieszę się, że grono osób uprawiających politykę bez ideologicznego zacietrzewienia i zawziętości poszerza się o panią poseł. Zdziałamy razem wiele dobrych rzeczy!" - dodał lider Porozumienia.

RadioZET.pl/PAP