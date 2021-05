Senat nie poparł Bartłomieja Wróblewskiego na urząd RPO - przekazał tuż po decyzji izby wyższej reporter Radia ZET Jacek Czarnecki.

Przeciw kandydaturze posła PiS na urząd rzecznika głosowało 49 senatorów, a dwóch wstrzymało się od głosu. "Za" był cały klub Prawa i Sprawiedliwości (48 senatorów).

Senat zdecydował ws. RPO. Nie poparł Bartłomieja Wróblewskiego

Oznacza to, że nowego RPO nie udało się wybrać już po raz czwarty, a procedura wraca do punktu wyjścia - Sejmu. Izba niższa powołała Wróblewskiego na RPO 15 kwietnia. Do przegłosowania jego kandydatury w Senacie zabrakło jednego głosu. Brak poparcia kandydata PiS zapowiadali już wcześniej senatorowie mającej większość opozycji.

Popierali go natomiast parlamentarzyści PiS. "Bartłomiej Wróblewski udowodnił, że ma wszystkie cechy, które predestynują go do tego, aby być niezależnym i niezawisłym Rzecznikiem Praw Obywatelskich" - podkreślał wicemarszałek Senatu Marek Pęk.

RadioZET.pl