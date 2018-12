Senyszyn składa życzenia Polakom. Internauci bezlitośni. "Proszę odstawić alkohol"

Boże Narodzenie to wyjątkowa okazja do złożenia życzeń przez znane osoby polskiego życia publicznego. Polakom winszowali już m.in. para prezydencka oraz premier Mateusz Morawiecki. Przesłanie dla rodaków przygotowali także nieaktywni już politycy, wśród nich Joanna Senyszyn.

Była posłanka SLD opublikowała na swoim profilu na Twitterze zdjęcie z wymownym opisem nawiązującym do sytuacji politycznej w naszym kraju:

"Boże Narodzenie to coraz mniej znacząca nazwa dla 25-26.12, wolnych od prących mocy ustawy z 18.01.1951r. Może pora zdekomunizować komusze święto! Póki jest, radujmy się! Kto chce - z narodzin Jezusa, kto chce - z dni wolnych. Wesołych świąt i wszystkiego niekaczego!" - napisała.

Internauci bezlitośni

Pod postem pojawiło się sporo komentarzy, w większości jednak negatywnych. Wieloletniej parlamentarzystce wytykano przede wszystkim brak taktu oraz łączenie atmosfery świąt z polityką w duchu niechęci.

"No comment", " ja życzę Pani wszystkiego nieświńskiego, niechamskiego, nieskretyniałego, niezbaraniałego, niedebilnego, a przede wszystkim mądrego rozumu na stare lata", "proszę odstawić alkohol. Może się polepszy", " nie mówili mądrzy ludzie by nie postować po pijaku? Trzeba było ich słuchać... A tak znów będzie pani wstyd..." (dwa ostatnie to nawiązania do butelki widocznej w lustrze na drugim planie zdjęcia) - to tylko niektóre z nich.

RadioZET.pl/Twitter/MP