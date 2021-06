Fala upałów nad Polską sprawiła, że wiele osób wolny czas spędza nad wodą. Niestety, Polacy wciąż korzystają z niestrzeżonych kąpielisk, nie przestrzegając zasad bezpieczeństwa. Co roku prowadzi to do wielu tragedii. Najniebezpieczniejsze są kąpiele w rzekach, w których w 2020 roku utonęło 118 osób, co stanowi około 30 procent wszystkich utonięć. Tylko w tym roku, od 1 czerwca, utonęło już 38 osób.

Utonęło 15 osób. Najtragiczniejszy weekend 2021 roku

W minioną sobotę utonęło 6 osób, a w niedzielę 9. Jak podaje TVN24, był to najtragiczniejszy weekend w tym roku. Prezes WOPR Szczecin w rozmowie z reporterką stacji stwierdził, że przyczyny utonięć to niezmiennie brawura, przecenianie swoich możliwości, kąpiele w miejscach niestrzeżonych lub pod wpływem alkoholu.

– Po alkoholu czujemy się ułanami. Wpływa też na nas fizjologicznie. Bardzo szybko się wychładzamy, mamy opóźnioną reakcję i tracimy orientację. Poza tym topią się zazwyczaj ci, którzy myślą, że potrafią pływać. Nie topią się ci, którzy wiedzą, że nie umieją pływać – tłumaczył ratownik wodny.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, aby pływać tylko w wyznaczonych miejscach, nigdy nie wchodzić do wody po alkoholu lub środkach odurzających, a także, by wkładać kapok, będąc na łódce, kajaku bądź rowerze wodnym.

RCB przestrzega także, by nie skakać do wody w nieznanych miejscach, nie wbiegać rozgrzanym do wody, nie wypływać na materacu daleko od brzegu, nie wchodzić do wody bezpośrednio po posiłku, pływać tylko w wyznaczonych do tego miejscach, a także stosować się do poleceń ratownika.

RadioZET.pl/TVN24/RCB/PAP