16-letnia Anna została uduszona i zakopana w lesie. Znamy wyniki sekcji zwłok

Zaginiona 16-letnia Anna z powiatu siedleckiego została uduszona - wskazują na to wyniki sekcji zwłok dziewczynki. Ciało nastolatki było zakopane w lesie.

Zwłoki 16-letniej Anny Ż. znaleziono w niedzielę w lesie w miejscowości Grubale (gm. Siedlce). Dziewczyna była poszukiwana od piątku. Nastolatka wyszła z domu w czwartek po południu i nie wróciła na noc. Zaraz po północy rodzina zgłosiła jej zaginięcie.

W trakcie czynności operacyjnych policjanci uzyskali informację o miejscu, gdzie miały być ukryte zwłoki 16-latki. W niedzielę ciało nastolatki zostało znaleziono w lesie w miejscowości Grubale. Zwłoki były zakopane w dość płytkim dole. Na szyi 16-latki był zaciśnięty pasek.

Siedlce. 16-letnia Anna została zamordowana. Wyniki sekcji zwłok 16-latki

Z ustaleń śledczych wynika, że do zabójstwa doszło już w czwartek w miejscowości Zbuczyn (pow. siedlecki), w domu, w którym zamieszkiwał Jakub B. Po zabiciu Anny Ż. podejrzany wywiózł jej zwłoki do lasu i tam je zakopał. W poniedziałek została wykonana sekcja zwłok.

– Jej wstępne ustalenia wskazują na to, że do zgonu doszło poprzez uduszenie, na co zresztą wskazywały już okoliczności ujawnione wczoraj podczas oględzin miejsca ujawnienia zwłok – powiedziała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Siedlcach Krystyna Gołąbek.

Prokurator prowadzący śledztwo, opierając się na zebranym materiale dowodowym, przedstawił Jakubowi B. zarzut zabicia nastolatki. Za zabójstwo grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, kara 25 lat pozbawienia wolności albo kara dożywotniego pozbawienia wolności.

