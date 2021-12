Znaleziono zwłoki matki i dwóch synów. "Drzwi były zamknięte od wewnątrz"

W środę 22 grudnia ok. godz. 12 dyżurny z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach otrzymał informację od zgłaszającego, który przekazał, że od kilku dni nie widział swoich sąsiadów z budynku przy ul. Sienkiewicza.

Siedlce. Znaleziono zwłoki matki i dwóch synów

- Drzwi do mieszkania były zamknięte. Na miejsce została wysłana ekipa pogotowia i straż pożarna - powiedziała w rozmowie z Polską Agencją Prasową Krystyna Gołąbek, rzeczniczka miejscowej Prokuratury Okręgowej.

- Strażacy otworzyli drzwi. Co jest istotne, drzwi były zamknięte od wewnątrz, czyli nie były otwierane. Kto był w środku, musiał je zamknąć sam - zaznaczyła prokurator. Po wejściu do mieszkania śledczy znaleźli ciała trzech osób, 85-letniej kobiety i jej dwóch synów w wieku 62 i 51 lat.

- Oględziny nadal trwają. Na razie nie ma okoliczności, które by świadczyły o tym, że do śmierci tych osób przyczyniło się zachowanie osób trzecich - podała Gołąbek. Na miejscu pracuje policja pod nadzorem prokuratora. Jak przekazała rzeczniczka, ciała zostaną zabezpieczone i przewiezione zostaną do prosektorium, żeby ustalić przyczynę śmierci.

RadioZET.pl/PAP (B. Figaj)