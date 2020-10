Pojawiają się nowe fakty ws. tragicznej śmierci 15-latka i jego 40-letniej matki w Siedliskach (woj. małopolskie). Zwłoki swoich najbliższych odnalazł wczoraj wieczorem po powrocie do domu ojciec. „Super Express” informował, że ciało nastolatka miało ślady cięć, z kolei takowych nie znaleziono u tragicznie zmarłej matki.

Tragedia w Siedliskach pod Tarnowem zszokowała całą miejscowość. Policja otrzymała zgłoszenie o makabrycznym odkryciu ok. godz. 18.30. W jednym z domów jednorodzinnych ojciec odkrył zwłoki 15-letniego syna i 40-letniej kobiety, jego matki. Śledczy na razie nie zdradzają szczegółów tragedii. Badają kilka hipotez.

SE ustalił jednak nieoficjalnie, że 15-latek mógł popełnić samobójstwo, na co wskazywały rany cięte nadgarstka i szyi. Dziennik dodaje, że podobnych obrażeń nie miała jego mama.

Siedliska. Zwłoki 15-latka i jego matki znalezione w domu. Biegli ocenią przyczynę zgonu

Co zaskakuje, w innej części domu przebywał 19-letni syn. W chwili tragedii znajdował się na dolnej kondygnacji domu, a młodszy brat z mamą – na górnej.

Na miejscu pracował prokurator z Prokuratury Rejonowej z Tarnowa, kryminalni z tarnowskiej policji oraz Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Krakowie.

Śledczy pracowali na miejscu przez całą noc, do wczesnych godzin rannych. Zbierali ślady oraz dowody mogące odpowiedzieć na pytanie, co się wydarzyło w podtarnowskiej wsi. - Ciała 15-latka i 40-latki zostały przekazane do prosektorium, gdzie biegli z zakresu patomorfologii określą przyczynę oraz czas zgonu – podaje Małopolska Policja.

