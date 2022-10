Tragiczna śmierć traktorzysty. Wpadł z ciągnikiem do rzeki

Kierujący ciągnikiem-samoróbką z doczepionym wozem 64-latek przejeżdżał przez most na rzece. Na wzniesieniu pojazd stoczył się do rzeki, gdzie doszło do przygniecenia traktorzysty. Z wody mężczyznę wyłowili strażacy. Pomimo podjętej przez ratowników reanimacji, nie udało się go uratować.