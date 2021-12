Cztery osoby zatruły się czadem w Siemianowicach Śląskich. Nie wszyscy przeżyli

Cztery osoby zatruły się tlenkiem węgla w Siemianowicach Śląskich. Jedna osoba zmarła, a trzy - w tym dwoje dzieci - trafiły do szpitala.

Jedna osoba zmarła, a trzy – w tym dwoje dzieci – trafiły do szpitala w wyniku zatrucia tlenkiem węgla w mieszkaniu przy ul. Wyzwolenia w Siemianowicach Śląskich – poinformowała w sobotę rzeczniczka śląskiej straży pożarnej młodsza brygadier Aneta Gołębiowska. Od początku października to już trzecia śmiertelna ofiara zatrucia czadem w województwie śląskim.

"Zbliża się okres Świąt Bożego Narodzenia, który spędzimy w gronie najbliższych. Zadbajmy o bezpieczeństwo. Sprawdźmy stan technicznych urządzeń grzewczych, pamiętajmy o czyszczeniu przewodów kominowych i sprawdzaniu instalacji wentylacyjnej" – zaapelowała Aneta Gołębiowska.

Do zatrucia czadem dochodzi najczęściej w okresie jesienno-zimowym. Dzieje się to najczęściej w mieszkaniach, w których nie ma czujników dymu, a piece i kuchenki są uszkodzone. Ponadto w chłodniejszych miesiącach okna są szczelnie zamknięte, co uniemożliwia wymianę powietrza.

Tlenek węgla jest bezwonny i bezbarwny. Osoba, która ulega zatruciu, odczuwa zmęczenie, senność i powoli traci świadomość. Wśród objawów są też ból głowy, zawroty głowy, duszności, nieregularny i przyśpieszony oddech i nudności. W przypadku, gdy podejrzewamy u osoby zatrucie, należy ją jak najszybciej wynieść w bezpieczne miejsce, najlepiej na zewnątrz, by zapewnić dopływ świeżego powietrza. Następnie należy wezwać pomoc.

