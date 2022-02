Tragiczna śmierć w trakcie wyjścia seniorki na zakupy. 74-letnią kobietę potrąciła przy al. Grunwaldzkiej cofająca ciężarówka.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 29-letni kierowca ciężarowego renault, podczas manewru cofania, potrącił przechodzącą obok pojazdu kobietę – poinformowała Agnieszka Kulawiecka, rzeczniczka prasowa sieradzkiej policji.

Sieradz. 74-latka nie wróciła z zakupów. Potrąciła ją ciężarówka

Przybyli na miejsce ratownicy medyczni nie byli w stanie uratować życia kobiety. - Niestety pomimo wysiłku ratowników 74-letnia piesza zmarła w wyniku poniesionych obrażeń - dodała Agnieszka Kulawiecka. Kierowca ciężarówki był trzeźwy.

Służby będą analizowały dokładne okoliczności zdarzenia, zwłaszcza zachowanie kierowcy, który wykonywał manewr cofania na ścieżce dla pieszych i rowerzystów. Do potrącenia pieszej doszło właśnie na tej nawierzchni.

fot. screen Łódzka Policja

"Kierowca powinien uważać także na wszelkiego rodzaju przeszkody stałe takie jak latarnie, słupy, drzewa czy inne pojazdy. Powyższe zasady dotyczą tak samo dróg publicznych, jak i parkingów. W razie wjechania tyłem w jakąś część infrastruktury parkingu, jego zarządca zazwyczaj nie odpowiada za poniesione przez właściciela pojazdu usterki, gdyż z góry zakłada się, że elementy na parkingu umiejscowione zostały poprawnie i to kierowca musi upewnić się, że nie najedzie na żaden z nich" – przypomina przepisy Łódzka Policja.

Mundurowi wskazują, że cofanie zabronione jest w tunelu, na moście i wiadukcie, czy na autostradzie i drodze ekspresowej. Apelują o zachowanie przez kierowców szczególnej ostrożności podczas manewru. "Dotyczy to szczególnie kierowców pojazdów ciężarowych, którzy mają bardzo ograniczoną widoczność do tyłu. To właśnie podczas cofania najczęściej dochodzi do zderzenia z przeszkodą, innym samochodem lub pieszym. Na szczęście większość kierowców cofa z prędkością umożliwiającą wyhamowanie tuż przed pieszym lub jego ucieczkę przed zbliżającym się tyłem naszego auta, jednak i w tym zakresie dochodzi czasem do niebezpiecznych sytuacji" - czytamy.

RadioZET.pl/Łódzka Policja/PAP