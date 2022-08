Krwawa awantura o kiełbasę w zupie. 53-latek dźgnięty nożem w szyję

Dramatyczne sceny w jednym z mieszkań w Sierpcu w woj. mazowieckim. 53-letni mężczyzna trafił do szpitala po tym, jak został dźgnięty nożem w szyję przez swojego znajomego. Z ustaleń policji wynika, że mężczyźni pokłócili się o jedzenie, a konkretnie o zawartość kiełbasy w zupie.

Awantura rozegrała się 20 sierpnia w jednym z mieszkań w Sierpcu. Koleżeńskie spotkanie przy alkoholu w pewnej chwili przeobraziło się w krwawą jatkę. Z ustaleń policji wynika, że dwaj mężczyźni pokłócili się o zupę.

Sierpc. Krwawa awantura o kiełbasę w zupie

O co dokładnie poszło? 39-latek zaatakował nożem swojego 53-letniego kolegę, gdy ten nałożył sobie na talerz za dużo jedzenia. Młodszego z mężczyzn rozwścieczyło to, że w zupie znajomego znajduje się za dużo kiełbasy. 53-latek został raniony nożem w szyję i trafił do szpitala. Jego stan okazał się bardzo poważny.

Napastnik uciekł z mieszkania w nieznanym kierunku jeszcze zanim pojawiły się w nim służby. Policja nie miała jednak problemów z szybkim odnalezieniem 39-latka. Do zatrzymania doszło już po kilkunastu minutach.

Prokurator przedstawił podejrzanemu zarzut, do którego sam się przyznał. Wobec 39-latka zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.

