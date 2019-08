Koszmar podczas zbierania drewna. Ścięte drzewo zabiło jedną osobę

Do tragedii doszło we wtorek, około godziny 19.00 w powiecie będzińskim (województwo śląskie). O dramatycznym zdarzeniu poinformował m.in. "Fakt". Małżeństwo wybrało się do lasu, by uzbierać trochę drewna. Niestety, pień ściętego drzewa ugodził kobietę w głowę.