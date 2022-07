Siła uderzenia była tak duża, że wyrzuciło 16-latka z auta. Kolega przewoził go w bagażniku

16-latek spowodował wypadek w miejscowości Sługocice (woj. łódzkie). Kierując autem przystosowanym do przewozu dwóch osób, nie dostosował się do przepisów obowiązujących na drodze i doprowadził do kolizji. W aucie podróżowało jeszcze dwóch pasażerów. Jednego z nich - 16-letniego kolegę prowadzącego - siła uderzenia wyrzuciła na kilka metrów z pojazdu. Okazało się, że w trakcie jazdy przebywał w bagażniku.