Silne mrozy, miejscami nawet 10 stopni na minusie. Zamarzło błoto pośniegowe

Pogoda. Sprzęt do odśnieżania pracuje na drogach krajowych w okolicach Elbląga, Giżycka i Ostródy. W okolicach tych miast zalega błoto pośniegowe. Na drogach lokalnych panują trudniejsze warunki drogowe - zamarzło błoto pośniegowe, miejscami przykrywa lód warstwa śniegu i jest ślisko.

W nocy w warmińsko-mazurskim w wielu miejscach temperatura spadła poniżej minus 10 stopni Celsjusza. W Olsztynie we wtorek rano jest minus 8 stopi, w Gołdapi i okolicach minus 9, podobnie w miejscowościach w okolicach Puszczy Piskiej. W ciągu dnia synoptycy przewidują, zwłaszcza w zachodniej części regionu, opady śniegu.

Silne mrozy i trudna sytuacja na drogach. Zamarzło błoto pośniegowe

We wtorek 21 grudnia największego śniegu i najsilniejszego mrozu mogą się spodziewać mieszkańcy rejonów podgórskich oraz Pomorza, Warmii i Mazur - wynika z prognozy przygotowanej dla PAP przez synoptyka IMGW Małgorzatę Tomczuk. Najzimniej będzie nocą w dolinach karpackich do -14 st., a po nocnych opadach śniegu przybędzie o 6 cm w woj. pomorskim i warmińsko-mazurskim.

Zgodnie z prognozą IMGW wieczorem nastąpi spadek temperatury. - Wieczorem na północnym wschodzie temperatura wyniesie -7 st. Celsjusza, -4 stopnie odnotujemy w centrum, zaś 0 st.C będzie na zachodzie - stwierdziła synoptyk IMGW.

Tomczuk wskazuje, że w nocy "najzimniej powinno być w dolinach karpackich, gdzie temp. sięgnie do -14 st.C, z kolei do -12 stopni na Suwalszczyźnie, cieplej w centrum -5 st.C oraz na krańcach zachodnich do -2 stopni".

RadioZET.pl/ Joanna Kiewisz-Wojciechowska, Paweł Auguff (PAP)