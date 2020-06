Epidemia koronawirusa zatrzymała funkcjonowanie klubów fitness, siłowni, basenów. Zamrożeniu uległy wszelkie branże prowadzące usługi rekreacyjne w budynkach.

Zgodnie z wytycznymi rządu o luzowaniu obostrzeń, dziś rozpoczął się kolejny etap odmrażania gospodarki. Zwolennicy rekreacji, ćwiczeń siłowych, zabawy czy pływania mogą wrócić w ulubione miejsca. Muszą jednak przestrzegać zasad dotyczących dystansu i higieny. Określają je wytyczne Ministerstwa Rozwoju przygotowane we współpracy z GIS i Ministerstwem Zdrowia.

Wracają siłownie, kluby fitness, pływalnie. O czym trzeba pamiętać?

Na siłowniach, klubach fitness obowiązuje tzw. nowa normalność. W zależności od powierzchni, dopuszcza się ograniczoną liczbę klientów w pomieszczeniach (1 osoba może ćwiczyć na 10 metrach kwadratowych.). Z zaleceń wynika też, że każde urządzenie używane przez klienta powinno być po zakończonym ćwiczeniu dezynfekowane. Sprzęty do ćwiczeń muszą stać w odpowiednich odległościach od siebie (przynajmniej 1,5 m.).

Z kolei w parkach rozrywki cały personel parku ma być wyposażony w maseczki, przyłbice, rękawiczki. Również tam zaleca się bieżące dezynfekowanie (minimum raz na godzinę) toalet, wind, blatów, klamek, poręczy, uchwytów, kołowrotków, biletomatów oraz innych, często dotykanych powierzchni.

Na baseny czy sauny może wejść połowa „maksymalnego obciążenia”, jednocześnie nie może być to więcej niż 150 osób – czytamy w PAP. Z jednego toru pływackiego mogą korzystać jednocześnie maksymalnie 4 osoby.

W przypadku sal zabaw "należy zapewnić rozwiązania uniemożliwiające kontakt osób wchodzących i wychodzących do sali (...) np. (poprzez osobne wejścia/wyjścia, regulację ruchu)". Sale zabaw, w tym wszystkie przedmioty i sprzęty, należy gruntownie czyścić (wodą z detergentem) albo dezynfekować minimum dwa razy dziennie, w tym raz przed otwarciem.

Kalendarz odmrażania gospodarki

Do wczoraj działalność wznowiły: od 4 maja biblioteki, galerie i centra handlow, branża hotelarska, usługi fizjoterapeutyczne. Później, bo 18 maja, reaktywowano salony fryzjerskie i kosmetyczne, do tego usługi gastronomiczne. Od 30 maja działają restauracje i bary hotelowe. Zniesiono też limit osób dla branży handlowej i gastronomicznej. Można również korzystać z saun, solariów oraz usług salonów piercingu i tatuażu. Dozwolone są także zgromadzenia, w których uczestniczy do 150 osób.

RadioZET.pl/PAP