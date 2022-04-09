Сирены В Польше 10 апреля 2022 [ALERT RCB]

10 квітня, о 08 годині 41 хв. на знак пошани для Жертв Смоленської Катастрофи в усіх воєводствах буде увімкнено сирени із сигналом «повітряна тривога». – Ми пам’ятаємо про тих, які 12 років тому, бажаючи вшанувати жертви Катинської трагедії, самі заплатили найвищу ціну, – сказав Маріуш Камінський, очільник МВСіА.

10 квітня 2010 р. у катастрофі літака Ту-154М під Смоленськом у Росії загинуло 96 осіб: Президент РП Лех Качинський з Дружиною, державні чиновники високого рангу, командувачі Війська Польського, а також останній Президент РП в екзилі, Ришард Качоровський. Польська делегація летіла на урочистості з нагоди 70. річниці Катинського злочину.

Сирены В Польше 10 апреля 2022

Завдання, сенсом якого є попередження і пересторога людей, виконує кожен керівник цивільної оборони на підпорядкованій йому території. На воєводському рівні це воєвода, у повіті – староста, у місті – мер або бургомістр, а у ґміні – війт. Сигнальні сирени є елементом системи виявлення й оповіщення.

10 квітня ц. р. о 8:41, відповідно до існуючих правил, буде увімкнено безперервний сигнал «повітряна тривога». Мешканці Польщі не повинні виконувати жодних дій, не треба лякатися чи бігти куди-небудь. Інформацію про увімкнення сирен передано мешканцям Польщі із випередженням у 24 години. Це проводиться також із використанням Регіональної системи попередження (РСП).

Краків закликає не вмикати сирени

Ми вважаємо, що в місті, де знайшли прихисток 150 тисяч біженців з України, для яких звук сирен асоціюється лише з бомбардуванням і смертю, не повинно бути такої контрольної тривоги. Муніципальний центр антикризового управління, підпорядкований міському голові, участь у навчаннях не братиме.

Ми розуміємо необхідність вшанування пам’яті жертв Смоленської катастрофи, але просиму змінити формулу. Системи сирен в Кракові підпорядковуються лише воєводі, у його розпорядженні знаходиться 71 такий пристрій.

RadioZET.pl/Gov.pl/Krakow.pl