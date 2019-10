„Co do śmierci 3 dzieci tego śmiecia, to cóż zło zgniataj w zarodku, bo za parę lat to one by zabijały” – napisał na Facebooku adwokat z jednej z miejscowości w województwie opolskim. Prawnik wyrażał się w ten sposób na temat tragicznej śmierci dzieci dżihadysty, które zginęły wraz z nim, kiedy się wysadził.

O bulwersującym, pochwalającym śmierć dzieci wpisie adwokata z Opolszczyzny poinformował Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. „A co do śmierci 3 dzieci tego śmiecia, to cóż zło zgniataj w zarodku, bo za parę lat to one by zabijały. Nie było dla nich ratunku, ani wyjścia” – twierdzi osoba, rzekomo legitymująca się dyplomem ukończenia studiów prawniczych. Warto podkreślić, że prawnik to przedstawiciel zawodu zaufania publicznego. Epatowanie tego rodzaju treścią powinno budzić ogromne wątpliwości co do zasadności wykonywania przez niego zawodu.

fot. OMZRiK/Facebook Printscreen

„Uważamy, że cieszenie się publiczne ze śmierci dzieci jest czymś niemoralnym. Nawet jeśli ich ojciec był terrorystą i sam wybrał sobie taki koniec” – zauważa ośrodek.

Pracownicy OMZRiK złożyli w tej sprawie skargę do Okręgowej Rady Adwokackiej.

Szef IS zabity przez amerykańskich żołnierzy

Abu Bakr al-Baghdadi, szef Państwa Islamskiego, szef IS, zginął w niedzielę. Został zabity w trakcie operacji amerykańskich sił specjalnych w Syrii. Abu Bakr al-Baghdadi. Jak przekazał prezydenta USA Donald Trump, al-Baghdadi na koniec swojego życia miał płakać i ukryć się na końcu tunelu bez wyjścia, gdzie następnie wysadził się w nim wraz z trójką dzieci. Po wybuchu tunel się zawalił.

W operacji oprócz Bagdadiego zabito też innych dżihadystycznych bojowników. Nie zginął w niej żaden żołnierz USA.

