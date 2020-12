Pijany kierowca potrącił kobietę na pasach. Nieoficjalnie: to radny PiS

Do zdarzenia, o którym pisze Onet, doszło w niedzielę wieczorem, ok. godz. 19 na przejściu dla pieszych przy ul. Konarskiego w Skarżysku–Kamiennej (woj. świętokrzyskie). Jak wskazują ustalenia miejscowej policji, kierujący Toyotą 47-latek potrącił idącą na pasach 83-latkę. Kobieta została przetransportowana do szpitala, gdzie przeszła badania. Na szczęście nie ucierpiała zanadto i została zwolniona do domu.

Okazało się, że kierowca samochody był pijany. – Pierwsze badanie alkomatem wykazało 0,52 promila alkoholu w jego organizmie, a drugie 0,48. Mężczyźnie pobrano krew do badań – przekazał w rozmowie z Onetem asp. Jarosław Gwóźdź, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku – Kamiennej.

Według nieoficjalnych informacji Onetu sprawca wypadku to radny miejscu z ramienia PiS. Jego personaliów nie podano jednak do wiadomości publicznej, nie potwierdzają ich również śledczy. – Prowadzimy czynności wyjaśniające w tej sprawie. Mogę tylko potwierdzić, że temu mężczyźnie zostało zatrzymane prawo jazdy – powiedział dziennikarzom asp. Gwóźdź.

Chcesz otrzymywać więcej takich informacji? Śledź Kronikę Kryminalną Radia ZET na Facebooku

RadioZET/.pl/Onet.pl