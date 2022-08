Skażenie Odry. Wiemy, kiedy będą znane wyniki badań martwych ryb

W niedzielę wieczorem lub w poniedziałek rano będą znane wyniki badań martwych ryb z Odry - dowiaduje się reporter Radia ZET Piotr Olejarz. Jeszcze dziś próbki mają trafić do laboratorium Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach.

- Wczoraj dowiedziałem się, że mój instytut będzie włączony w badania toksykologiczne. Podjąłem decyzję o dyżurze weekendowym, aby jak najszybciej określić, co tym rybom mogło się stać - mówi Radiu ZET dyrektor puławskiej placówki prof. Krzysztof Niemczuk.

Śnięte ryby w Odrze. Wyniki badań w niedzielę lub poniedziałek

- Pierwsze wyniki będą znane mniej więcej po 48 godzinach. Są to metody bardzo specjalistyczne. Samo przygotowanie próbek do badań trwa od 8 do 12 godzin - wyjaśnia w rozmowie z Radiem ZET prof. Niemczuk.

Do tej pory z Odry wyłowiono już ponad 10 ton śniętych ryb. Niemieckie media podały, że w Odrze wykryto ogromne stężenie rtęci. Miało być tak wysokie, że na urządzeniach zabrakło skali - poinformował portal rbb24.

"To poważne zagrożenie dla ludzi" - alarmował dr Paweł Grzesiowski.

Tymczasem wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała w Programie 1 Polskiego Radia był pytany w piątek o to, kto zatruł Odrę.

- Tego w tym momencie nie wiemy. Pracują Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska (WIOŚ), prokuratura również została powiadomiona, sztaby kryzysowe. Według ostatnich informacji [...] z tego co czytałem komunikat, nie odnaleziono w Odrze substancji toksycznych, natomiast odnaleziono nienaturalnie wysoki stan natlenienia (wody - red.), co też może powodować śnięcie ryb. I może sugerować, że nie jest to zjawisko naturalne, tylko efekt działalności człowieka - powiedział.

