Skażona woda w Lublińcu na Śląsku. Powiatowy inspektor sanitarny z tego miasta podał w poniedziałek, że z uwagi na wykrycie bakterii coli w wodzie, mieszkańcy nie powinni używać jej do spożycia, ale też przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia zębów, a nawet mycia naczyń kuchennych.

Wody z wodociągów można natomiast używać do spłukiwania toalet i celów gospodarczych, np. do mycia podłóg. Ostrzeżenie potwierdziło we wtorek Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego na Śląsku.

Lubliniec. Skażona woda w kranach. Nie nadaje się do spożycia

Do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań cieczy z wodociągu należy używać do spożycia wyłącznie wodę z bezpiecznego, alternatywnego źródła. Zobowiązany za jej dostarczenie jest w tym przypadku Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu.

Pierwsze próbki wody do badań pobrano 21 października, kolejne 24 października. O ich wynikach sanepid ma poinformować po zakończeniu badań. Jak zapewniają służby sanitarne, jakość wody w sieci wodociągowej Lubliniec pozostaje pod wzmożonym nadzorem sanitarnym. Sanepid będzie ją wnikliwie kontrolował, do czasu uzyskania prawidłowych wyników.

RadioZET.pl/PAP - Anna Gumułka